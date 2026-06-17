پخش زنده
امروز: -
مردم انقلابی شهرستان قرچک در صد و هشتمین شب از حضور مستمر خود، با برپایی اجتماع حماسی و سوگواری حسینی، بر تداوم راه رهبر شهید، امام خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با شبهای ماتم سیدالشهدا (ع)، مردم ولایتمدار قرچک برای صد و هشتمین شب متوالی به نشانه اعتراض به جنایات استکبار و گرامیداشت یاد رهبر فرزانه انقلاب به میدان آمدند. حاضران در این تجمع، شهادت حضرت آیتالله خامنهای را سندی بر حقانیت مسیر مقاومت دانسته و بر بیعت ابدی خود با آرمانهای نظام اسلامی پافشاری کردند.
شرکتکنندگان با حضور در میادین اصلی شهر، پیروی از ولایت فقیه و حفظ وحدت را تنها راه عبور از فتنه دشمنان برشمردند. مردم قرچک در این آیین، با شعارهای کوبنده و نوای محرمی اعلام کردند که شهادت، میراث ماندگار عاشوراست و راه رهبر شهید با عزمی راسختر توسط نسلهای جوان ادامه خواهد یافت.