دیدار دانشآموزان جویباری با خانواده شهید جنگ رمضان
تعدادی از دانشآموزان جویباری با حضور در منزل شهید حجت الاسلام ابراهیمی با خانواده شهید دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، تعدادی از دانش آموزان جویباری، با خانواده شهید جنگ رمضان شهید حجت الاسلام سید رضا ابراهیمی دیدار و با اهدای گل از مقام شهید تجلیل کردند.
در این نشست صمیمی، دانش آموزان پای صحبتهای همسر و فرزند شهید نشستند و از خاطرات و اخلاقیات شهید شنیدند.
شهید حجت الاسلام سید رضا ابراهیمی ۹ اسفند ماه پارسال در جریان حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اسکله بهمن قشم به شهادت رسید.