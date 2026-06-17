

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، تعدادی از دانش آموزان جویباری، با خانواده شهید جنگ رمضان شهید حجت الاسلام سید رضا ابراهیمی دیدار و با اهدای گل از مقام شهید تجلیل کردند.

در این نشست صمیمی، دانش آموزان پای صحبت‌های همسر و فرزند شهید نشستند و از خاطرات و اخلاقیات شهید شنیدند.