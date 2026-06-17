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خانه هلال شهر صدرا با هدف توسعه خدمات داوطلبانه و ارتقای آمادگی عمومی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شیراز گفت: خانه هلال شهر صدرا با حضور مسئولان، داوطلبان و شهروندان با هدف گسترش آموزشهای همگانی، توسعه فعالیتهای داوطلبانه، ارتقای آمادگی جامعه در برابر حوادث و سوانح و ترویج فرهنگ نوع دوستی و مشارکت اجتماعی افتتاح شد.
علیرضا رضازاده افزود: خانههای هلال در توانمندسازی جوامع محلی، آموزش کمکهای اولیه، جذب و سازماندهی نیروهای داوطلب و افزایش تابآوری اجتماعی نقش موثری دارد.
شهر صدرا در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.