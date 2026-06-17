به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست علمی به همت «انجمن علمی تعاملات و مطالعات آمریکای لاتین» دانشگاه باقرالعلوم (ع) و با هدف کالبدشکافی لایه‌های پنهان زیست‌بوم فرهنگی بولیوی و تحلیل تأثیر آن بر معادلات سیاسی این کشور در سال‌های اخیر برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های مشترک میان جهان اسلام و کشور‌های آمریکای لاتین در مواجهه با چالش‌های نظام سلطه و ضرورت بازتعریف روابط دیپلماتیک بر پایه فرهنگ بومی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدرضا طباطبایی شفیعی، سفیر سابق کشورمان در بولیوی در این نشست با بهره‌گیری از مشاهدات میدانی و تجربیات دوران مسئولیت خود، به تشریح ساختار اجتماعی و سبک زندگی خاص مردم بولیوی پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه‌ی هویت بومی در فرهنگ این کشور، تبیین کرد که چگونه باور‌های ریشه‌دار و سبک زیست مردم، به عنوان پیشران اصلی تغییرات سیاسی و اجتماعی در این کشور عمل می‌کند.

سفیر سابق ایران در بولیوی تأکید کرد: شناخت دقیق بولیوی بدون درکِ پیوند میان سنت‌های بومی و آرمان‌های سیاسیِ عدالت‌خواهانه ممکن نیست و این همان نقطه‌ای است که می‌تواند مبنای تعاملات عمیق‌تر با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

در بخشی از این نشست که با شعار «شناخت عمیق‌تر، تعامل مؤثرتر، آینده‌ای مشترک با نگاه به آمریکای لاتین» پیگیری شد، بر ضرورت عبور از نگاه‌های سطحی به منطقه آمریکای لاتین تأکید شد.

سخنران برنامه با اشاره به اهمیت دیپلماسی عمومی، تصریح کرد: دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی باید با رویکردی فراتر از مناسبات صرفاً دیپلماتیک، به سمت مطالعه تجربه‌های زیسته ملت‌های آمریکای لاتین حرکت کنند؛ چرا که این همگرایی فرهنگی، بستری مستحکم برای آینده‌ای مشترک فراهم می‌آورد.

در ادامه این برنامه که با استقبال گسترده اساتید و دانشجویان همراه بود، فضای پرسش و پاسخ شکل گرفت. در این بخش، شرکت‌کنندگان ضمن تحلیل وضعیت جاری بولیوی، ابهاماتی را پیرامون جایگاه این کشور در معادلات قدرت در آمریکای جنوبی و چگونگی توسعه روابط دوجانبه با ایران مطرح کردند که دکتر طباطبایی شفیعی به تفصیل به تبیین چشم‌انداز موجود پرداخت.

این نشست تخصصی در سالن شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد و با توجه به اهمیت موضوع، علاوه بر حضور فیزیکی علاقه‌مندان، به صورت مجازی نیز میزبان جمع کثیری از پژوهشگران حوزه مطالعات بین‌الملل بود.