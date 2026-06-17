اتابک: ایران به قدرتی تحریمناپذیر در جهان دست یافت؛
تسریع در تصویبِ سیاستهای حمایتی وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت، جایگاه امروز ایران را در جهان رفیع و مقتدر توصیف کرد و گفت: ایران به قدرتی تحریمناپذیر در جهان دست یافت.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای معاونان وزارت صمت با حضور «محسن اسماعیلی» معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور، افزود: با توجه به شرایط کشور در حوزه اقتصادی و صنعتی، ایران به واسطه انسجام ملی، وحدت فرماندهی و حضور گسترده مردم، توانسته برابر فشارهای خارجی مقاومت و روند اداره اقتصاد و تولید را حفظ کند.
وی اضافه کرد: هم اکنون کشور به مرحلهای از بازدارندگی و توانمندی رسیده است که تحریمها دیگر نمیتوانند همانند گذشته بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار باشند.
اتابک با اشاره به نقش مردم و نیروهای مدافع امنیت در حفظ ثبات و اقتدار کشور، گفت: حضور گسترده مردم در صحنه و انسجام میان بخشهای مختلف، پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط دشوار بوده است.
وزیر صمت از تشکیل قرارگاه مرکزی «تولید، تجارت و تنظیم بازار در جنگ رمضان» خبر داد و افزود: در جریان بحران اخیر، تولیدکنندگان با وجود محدودیتها و دشواریها، فعالیت خود را متوقف نکردند و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را حفظ کردند.
به گفته وی، افزایش چندبرابری تقاضا در بازار با مدیریت متمرکز، مشارکت تولیدکنندگان و بخش خصوصی، افزایش شیفتهای کاری واحدهای تولیدی، حذف فرآیندهای غیرضروری و توزیع مستقیم مواد اولیه کنترل شد؛ بهگونهای که در این دوره هیچیک از کالاهای مورد نیاز مردم از قفسه فروشگاهها و بازار حذف نشد.
اتابک با بیان اینکه بخش صنعت بیشترین آسیب را از شرایط جنگی متحمل شده است، تاکید کرد: بیش از سه هزار و سه واحد صنعتی مورد هجوم قرار گرفتند و شماری از کارگران نیز به شهادت رسیدند با این حال، روند بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده به سرعت آغاز شده و برخی واحدها از جمله کوره شماره هشت فولاد مبارکه دوباره به مدار تولید بازگشته است.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه نهادههای تولید در سال گذشته، سودآوری و ظرفیت توسعه این بنگاهها را کاهش داده و ضرورت حمایت بیشتر از آنها را دوچندان کرده است.
وزیر صمت همچنین تأکید کرد: واحدهای کوچک و متوسط بیشترین فشار را از اصلاحات ارزی متحمل شدهاند و انتظار میرود شبکه بانکی با تسهیل پرداخت تسهیلات، از ادامه فعالیت این واحدها حمایت کند.
وی با اشاره به تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای بخش تولید، افزود: آئیننامههای اجرایی این طرح تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گفته اتابک، تاکنون ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت منابع مالی به بانکها معرفی شدهاند، اما همچنان لازم است بانکها همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، داشته باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: پیشنهادهای ارائهشده از سوی وزارت صمت برای حمایت از تولید، هرچه سریعتر در دولت تصویب و اجرایی شود تا زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت اقتصاد کشور فراهم شود.