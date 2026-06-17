دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از تشدید برخورد قانونی با متخلفان حوزه انرژی خبر داد و گفت: مجموعه قضایی با جدیت از اقدام‌های شرکت توزیع برق در مقابله با سرقت سیم آلات و استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به فراهم بودن شرایط دریافت انشعاب برق و به‌ ویژه انشعاب غیردایم، اظهار کرد: در شرایطی که مسیرهای قانونی برای تامین برق در دسترس شهروندان قرار دارد، هر گونه استفاده غیرمجاز از برق و تضییع حقوق عمومی، اقدامی غیرقابل قبول و مستوجب برخورد و مجازات است.

وی با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان حوزه انرژی، بر ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و خواستار توجه جدی به شیوه‌نامه‌های ابلاغی در این حوزه شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در ادامه نیز در راستای اجرای طرح ملی سبا (سفیران بهینه‌سازی انرژی برق) و با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و تحقق شعار «ایرانی روشن با انرژی پایدار»، به این طرح ملی پیوست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در حوزه انرژی، اظهار کرد: برخورد قاطع با استفاده‌کنندگان دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزدارایی و دارندگان انشعاب‌های غیرمجاز برق با هدف جلوگیری از نارضایتی عمومی، کاهش خسارت به شبکه توزیع و پیشگیری از آسیب به وسایل برقی مشترکان از مهم‌ترین اولویت‌های این شرکت است.

ناصر عبدالهیان با اشاره به تاثیر منفی فعالیت دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزدارایی بر پایداری شبکه برق افزود: استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمزارز تهدیدی جدی برای تامین برق پایدار محسوب می‌گردد و مقابله با این پدیده از طریق توسعه زیرساخت‌ها، قانونمند کردن فعالیت‌های مجاز و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال می‌شود.

وی از دریافت مجوز واگذاری انشعاب‌های غیردایم برق در استان اردبیل خبر داد و عنوان کرد: اردبیل نخستین استان کشور است که این مجوز را از توانیر دریافت کرده است و با فراهم شدن امکان دریافت قانونی برق دیگر هیچ توجیهی برای استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز وجود ندارد.