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نماینده اردکان در مجلس: از تدوین برنامه اول تا هفتم توسعه بر ضرورت جانمایی صنایع مطابق با آزمایش سرزمینی تاکید شد، اما به این قانون بی توجهی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در گفتوگو با خانه ملت، در انتقاد به نحوه جانمایی صنایع بدون توجه به قوانین برنامه توسعه، گفت: این موضوع جدیدی نیست و سالهاست از ابتدای تدوین قانون برنامه اول تا هفتم توسعه در متون قانون به طور ثابت آمده است که به طور عقلایی باید ظرفیتهای صنعتی را بر حسب ظرفیتها، قابلیتها و پتانسیلهای منطقهای که نام آن را آمایش سرزمینی گذاشتهاند، جانمایی کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: همه این موضوع را قبول داریم، اما بعد که برای اجرا میرویم آمایش سرزمینی جای خود را به آمایش لابی گری، زورآزمایی قومی و سیاسی و اولویت زادگاه برخی رئیس جمهور وقت میدهد.
وی تصریح کرد: ما قانون برنامه توسعه را تدوین میکنیم تا برنامهریزیهایمان مبتنی بر عقل، منطق و رفتارهای سنجیده باشد، اما همه آنها به واسطه لابی گریها از بین میرود. این روند در شرایط کنونی نیز به این دلیل کمرنگتر شده و سرعت رشد آن کاهش پیدا کرده که متاسفانه کویر یزد آبی ندارد تا صنایع در آنجا مستقر شود یا زاینده رود اصفهان به سمت خشکی رفته و دریاچه ارومیه در حال تخریب است بنابراین فضایی برای استقرار صنایع آب بر ندارند که همان مسیر گذشته را ادامه دهند.
پوردهقان خاطرنشان ساخت: الان بهترین فرصت است که پیگیری این موضوع را در دستورکار قرار دهیم و رفتار اجرایی مبتنی بر آمایش سرزمینی را در حوزه جانمایی صنایع پیش ببریم.