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معاون آموزشی وزارت علوم از قرار گرفتن دو برنامه «بورس شهدای میناب» و «جایزه جلوههای ویژه معلمی» در دستور کار این وزارتخانه خبر داد و گفت: این طرحها با هدف حمایت از دانشجویان مناطق محروم و تقدیر از استادان اثرگذار در حوزه آموزش و تربیت اجرایی خواهند شد.
به گزارش خبرگزای صداوسیما ، دکتر ابوالفضل واحدی گفت:: حادثه میناب جنایتی آشکار بود که در جریان آن مدرسه مورد اصابت قرار گرفت و شماری از دانشآموزان، معلمان و همراهان آنها به شهادت رسیدند. در چنین شرایطی وظیفه همه دستگاهها این است که ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدا و احترام به خانوادههای آنان، این واقعه را به سرمایهای اجتماعی تبدیل کنند تا جامعه حول بزرگداشت این عزیزان و تداوم راه آنها به وفاق و همدلی برسد.
وی افزود: وزارت علوم نیز با توجه به اینکه این حادثه در محیطی آموزشی رخ داده و بخش عمده شهدا را دانشآموزان و معلمان تشکیل میدهند، مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه تعریف کرده است.
معاون آموزشی وزارت علوم از پیشبینی «جایزه جلوههای ویژه معلمی» به یاد شهدای میناب خبر داد و گفت: هر سال در دهه سرآمدی آموزش از استادان برتر در حوزههای مختلف تقدیر میشود. امسال تصمیم گرفتیم جایزهای با عنوان «جایزه جلوههای ویژه معلمی» به یاد شهدای میناب به این برنامه اضافه کنیم تا از استادانی که فراتر از وظایف مرسوم آموزشی، اقدامات اثرگذار و ویژهای در حوزه تربیت و آموزش دانشجویان انجام دادهاند، تقدیر شود.
واحدی خاطرنشان کرد: این استادان در سطح دانشگاهها و سپس در سطح ملی شناسایی میشوند و در آیین دهه سرآمدی آموزش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از طراحی «بورس شهدای میناب» برای حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مناطق محروم خبر داد و گفت: این بورس با هدف گرامیداشت یاد شهدا و کمک به ادامه مسیر علمی دانشجویان پیشبینی شده است و پس از تشکیل کمیته مربوطه و بررسی افراد معرفیشده، حمایتهایی از جمله کمکهای آموزشی، رفاهی و اعطای گرنت آموزشی در قالب این طرح ارائه خواهد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم درباره جزئیات این بورس توضیح داد: سازوکار اجرایی و جزئیات طرح فوق هنوز نهایی نشده و کمیته مربوطه در حال تدوین شیوهنامه آن است. موضوعاتی همچون حمایتهای ماهانه، امکانات رفاهی و تسهیلات مورد نیاز برای ادامه تحصیل در حال بررسی است و جزئیات آن به تدریج اعلام خواهد شد.
واحدی تاکید کرد: هدف از این اقدامات، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای میناب و ایجاد ماندگاری برای این سرمایه اجتماعی است و وزارت علوم تلاش میکند این برنامهها را به صورت عملیاتی و اجرایی دنبال کند.