به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز قزوین ، کارشناس اداره کل هواشناسی پیش‌بینی کرد از امروز جریانات شمالی که موجب خنکی هوا می‌شود، به تدریج کاهش می‌یابد.

جریانات هوای استان از فردا جنوبی است که به افزایش تدریجی دما منجر خواهد شد.

مهدی آخوندی گفت: تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی پایدار است و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. تنها فردا در ساعات بعد از ظهر، شاهد گذر ریزموج‌هایی از سطح منطقه به ویژه در ارتفاعات هستیم که احتمالا رعد و برق و رگبار پراکنده به دنبال خواهد داشت.

بامداد امروز حداقل دما در شهر قزوین ۱۳ درجه بالای صفر بود.