به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی راهکار‌های مقابله با قاچاق دام، با انتقاد از اکتفا به دستورالعمل‌های اداری بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق، نباید به مصوبات و دستورات کاغذی بسنده کرد، بلکه اقدامات باید کاملاً عملیاتی و نتایج آن در سطح جامعه ملموس و عینی باشد.

وی با اشاره به اینکه قاچاق دام زنده یکی از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی کشور محسوب می‌شد، افزود: با توجه به ارتباط مستقیم این پدیده با سفره، اقتصاد و سلامت مردم، دستگاه‌های متولی موظف هستند اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در جهت کاهش قاچاق دام را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

خلفیان ضمن قدردانی از مجاهدت دامداران در مسیر رونق اقتصادی کشور، ثبت‌نام در سامانه مدیریت اطلاعات دام را گامی اساسی برای قطع دست دلالان دانست و اظهار داشت: هرگونه حمل و جابه‌جایی دام زنده خارج از ضوابط و مجوز‌های قانونی، قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه قضایی در برخورد با عاملان آن، به ویژه در پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد کرد.

دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه، هویت‌گذاری دام‌ها و ساماندهی مراکز کوچک دام را دو راهکار کلیدی برای انسداد مبادی قاچاق برشمرد.