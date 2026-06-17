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سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از اجرای ۳۱ طرح عمرانی و زیرساختی در محورهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه و پایانههای مرزی استان برای ایام اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ۱۵ طرح برای بهسازی و افزایش ایمنی محورهای ورودی استان و مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه تعریف شده که مجموع اعتبار آنها بالغ بر ۱۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: طبق برنامهریزی انجامشده، با اجرای این طرحها تا پیش از آغاز مراسم اربعین، شرایط مناسب برای تردد ایمن و روان زائران فراهم میشود، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان کرد: پس از اصابت موشک آمریکایی ـ صهیونیستی به پایانه شلمچه بلافاصله عملیات پاکسازی اولیه کامل سالن مسافری و محوطه پایانه انجام شد و هم اکنون ساخت سقف کاذب در بخش سالن برگشت تکمیل شده و مراحل بهسازی و تعمیرات سایر بخشها در حال انجام است.
خسروی خاطر نشان کرد: حدود ۹ طرح بزرگ برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ، تعمیر و بهسازی زیرساختهای تأسیساتی و فنی در پایانه مرزی شلمچه با مجموع اعتبار حدود ۶۴۰ میلیارد ریال تعریف شده که کار اجرای آنها آغاز شده است.
وی درباره اقدامات انجامشده در پایانه مرزی چذابه از اجرای ۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: تکمیل و تجهیز سرویسهای بهداشتی، نصب سایبان و مهپاش، تقویت تأسیسات و آمادهسازی فضاهای خدماتی از مهمترین اولویتهای اجرایی در این پایانه است.
خسروی افزود: تمامی اقدامات و طرحهای در دست اجرا برای آمادهسازی زیرساختهای مرزی استان تا پیش از مراسم اربعین حسینی به پایان میرسد تا شرایط لازم برای خدمترسانی مناسب به زائران فراهم شود.