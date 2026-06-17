مردم مومن شهرستان پیشوا در صد و هشتمین شب پایداری، با تلفیق شور محرم و شعور انقلابی، یاد رهبر شهید را گرامی داشته و بر وفاداری به آرمان‌های امام خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تجمعات خودجوش مردمی، اهالی متدین شهرستان پیشوا برای صد و هشتمین شب متوالی در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به میدان آمدند. این اجتماع که با ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) همزمان شده است، حال و هوای عاشورایی به خود گرفت و شرکت‌کنندگان با برپایی دسته‌های عزاداری، یاد پرچمدار مقاومت را زنده نگه داشتند.

حاضران در این مراسم، شهادت رهبر انقلاب را تداوم خط سرخ عاشورا برشمردند و اعلام کردند که خون مطهر ایشان، عزم ملت را برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی راسخ‌تر کرده است. مردم پیشوا با سر دادن شعار‌های ولایت‌مدارانه، بر تداوم میدانداری و بیعت مجدد با جایگاه ولایت تا پیروزی نهایی جبهه حق تأکید کردند.