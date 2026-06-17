به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: بیش از ۹۰ درصد روستا‌های استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و فقط روستا‌هایی که در مناطق مرزی، صعب‌العبور و یا کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند هنوز گاز ندارند.

درستکار افزود: مطالعات فنی و نقشه‌برداری برای گازرسانی به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار که هنوز از این خدمت بهره‌مند نشده‌اند، در حال انجام است و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، اجرای این طرح‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط فعلی تأمین گاز کشور، بر ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: با خسارت واردشده به پالایشگاه‌ها در جریان جنگ رمضان، احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز وجود دارد؛ از این‌رو انتظار می‌رود مشترکان با مصرف بهینه، زمینه عبور از شرایط موجود و جلوگیری از تشدید بحران را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با تشریح تعداد مشترکان گاز در استان افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۸۵۱ مشترک گاز در استان وجود دارد که از این تعداد، ۹۴۱ هزار و ۵۵۱ مشترک در مناطق شهری و ۳۳۵ هزار و ۳۰۰ مشترک در مناطق روستایی سکونت دارند.

درستکار در ادامه خاطرنشان کرد: تداوم خدمات پایدار گازرسانی و توسعه پوشش این شبکه، در کنار همراهی ملی در مدیریت مصرف، از ضرورت عبور موفق از این شرایط است.