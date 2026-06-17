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خادمان حسینی امسال هم با آغاز آیینهای عزاداری سید و سالار شهیدان، مراسم هر ساله ادای نذر قهوه را برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز آیینهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم تهیه و توزیع قهوه نذری با همت آقای خالدی و جمعی از خادمان حسینی، برای پانزدهمین سال متوالی برگزار شد.
۱۵ دیگ قهوه نذری در پانزدهمین سال برگزاری این نذر، آماده و میان عزاداران حسینی در هیئتها، موکبها و حسینیهها توزیع شد.
این سنت نیکو که از پانزده سال پیش با نیت ارادت به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) آغاز شده است، هر سال با مشارکت جمعی از جوانان و خادمان اهلبیت (ع) اجرا میشود و مورد استقبال عزاداران قرار میگیرد.
خادمان این مجموعه هدف از اجرای این نذر را ترویج فرهنگ خدمترسانی، همدلی و پاسداشت شعائر حسینی عنوان میکنند و معتقدند خدمت به عزاداران امام حسین (ع) فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و فرهنگ ایثار و فداکاری است.