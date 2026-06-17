پویش «به عشق حسین (ع)» به منظور حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی استان اعلام کرد: این پویش با هدف حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند اجرا می‌شود و در این طرح، خیران و نیکوکاران می‌توانند با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، حمایت از فرزندان نیازمند را عهده‌دار شوند.

مردم نیکوکار استان یزد می‌توانند با ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۵ به پویش «به عشق حسین (ع)» بپیوندند.

مراجعه به سایت EKRAM.EMDAD.IR و بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان بله، از دیگر روش‌های پیوستن به پویش «به عشق حسین (ع)» است.