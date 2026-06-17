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رئیس ساتبا از پیشبینی تسهیلات بانکی جدید و ویژه برای حمایت از اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبام خانگی خبر داد.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص تسهیلات انرژی خورشیدی خانگی گفت: پیشنهاد شده که منابع بهتر و بیشتری به صورت ریالی در اختیار ما قرار گیرد تا ما بتوانیم متقاضیان بیشتری را پوشش دهیم همچنین پیشنهادی تنطیم شده تا بتوانیم تجهیزات خانگی را هم ساخت داخلی و هم بخشی را وارد کنیم
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا) ادامه داد: همچنین پیشنهادی هم به مجموعه دولت ارائه شده است که میشود ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خانگی، تجاری و کشاورزی را با سرعت خیلی زیادی وارد، نصب و اجرا کرد، در حال حاضر در حال پیگیری هستیم و از تمام ظرفیتهای وزارت نیرو برای اجرای این طرحها هستیم.
رئیس ساتبا از پیشبینی تسهیلات بانکی جدید و ویژه برای حمایت از اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبام خانگی خبر داد.
طرزطلب با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش خانگی اظهار کرد: هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند نصب سامانههای خورشیدی در منازل و افزایش مشارکت عمومی در تولید انرژی پاک است.