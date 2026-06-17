به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اسماعیل خاتمی، مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: نصب همزمان نیروگاه خورشیدی و سامانه ذخیره انرژی مشمول تخفیف ویژه در بهای برق شد.

بر اساس این طرح:

مشترکانی که تا سقف ۵ کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب کنند، از خرداد تا شهریور ۲۰ درصد تخفیف در نرخ برق مصرفی دریافت می‌کنند.

مشترکانی که علاوه بر نیروگاه خورشیدی، سامانه ذخیره‌ساز انرژی (باتری) هم نصب کنند، از تخفیف ۳۰ درصدی در بهای برق مصرفی تا پایان سال برخوردار می‌شوند.

خاتمی افزود: نصب باتری ذخیره‌ساز امکان تأمین برق مطمئن و بدون وقفه در تمام ساعات شبانه‌روز را فراهم می‌کند.

مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: همچنین تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت پنج‌ساله، نرخ سود ۱۴ درصد و دو ماه تنفس برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.