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مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در صد و هشتمین شب ایستادگی، با برپایی اجتماعی عظیم، ضمن عزاداری برای سیدالشهدا (ع)، بر تداوم راه خونین رهبر شهید و بیعت با جایگاه ولایت فقیه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با شبهای حزنانگیز محرم، میدانداری مردم اسلامشهر در پی شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای به صد و هشتمین شب خود رسید. در این تجمع بزرگ که با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، حاضران بر حفظ وحدت و انسجام ملی برای عبور از این برهه تاریخی تأکید کردند.
مردم اسلامشهر با شعارهای "لبیک یا حسین" و میثاق مجدد با آرمانهای نظام، خاطرنشان کردند که حضور در میدان تا تحقق کامل اهداف والای رهبر شهید و شکست توطئههای استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.