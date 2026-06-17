مردم ولایت‌مدار شهرستان اسلامشهر در صد و هشتمین شب ایستادگی، با برپایی اجتماعی عظیم، ضمن عزاداری برای سیدالشهدا (ع)، بر تداوم راه خونین رهبر شهید و بیعت با جایگاه ولایت فقیه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با شب‌های حزن‌انگیز محرم، میدان‌داری مردم اسلامشهر در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به صد و هشتمین شب خود رسید. در این تجمع بزرگ که با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، حاضران بر حفظ وحدت و انسجام ملی برای عبور از این برهه تاریخی تأکید کردند.

مردم اسلامشهر با شعار‌های "لبیک یا حسین" و میثاق مجدد با آرمان‌های نظام، خاطرنشان کردند که حضور در میدان تا تحقق کامل اهداف والای رهبر شهید و شکست توطئه‌های استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.