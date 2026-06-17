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معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از کشف و جمعآوری ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در مناطق مختلف شهر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتی با بیان اینکه مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و استخراج غیرمجاز رمزارز بهصورت مستمر در دستور کار این شرکت قرار دارد، گفت: در پی انجام بازرسیهای میدانی و بررسی گزارشهای مردمی، هشت دستگاه ماینر غیرمجاز با توان مصرفی حدود ۴۰ کیلووات در نقاط مختلف شهر یزد شناسایی و جمعآوری شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه برق، موجب افزایش بار شبکه، کاهش کیفیت خدماترسانی و تضییع حقوق سایر مشترکان میشود.
وی با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در شناسایی این مراکز اظهار داشت: شهروندان میتوانند اطلاعات و گزارشهای خود درباره فعالیت ماینرهای غیرمجاز را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند. تمامی گزارشها به صورت محرمانه بررسی شده و در صورت تأیید، مطابق ضوابط برای گزارشدهندگان پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
حجتی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با همکاری دستگاههای ذیربط، برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز را به منظور حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن مشترکان با جدیت دنبال میکند.