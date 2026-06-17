به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت:جو استان از امروز چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده پایدار و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

تاکامی با اشاره به اینکه از امروز چهارشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار است افزود: طی این مدت در ساعات یعد ازظهر رشد ابر و در ارتفاعات نیمه غربی استان احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده باران وجود دارد.

وی گفت: شنبه و یکشنبه هفته آینده آسمان استان صاف و آفتابی و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز قراخیل قائمشهر با ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروزدلیر چالوس با ۸ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.