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روایت مردم از ایران حسین، سرزمین ایثار و همدلی

مردم غیور ایران در تجمعات شبانه خود، فرهنگ عاشورا را سرچشمه مقاومت و همبستگی ملی می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۰۹:۴۰
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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