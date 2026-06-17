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مسجد جامع سئول به یک نهاد اسلامی پیشرو در کره جنوبی تبدیل شده است که به عنوان مرکزی برای عبادت، آموزش، تبلیغات اسلامی و مشارکتهای اجتماعی تحت نظارت سازمان مسلمانان کره عمل میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسجد که در قلب سئول واقع است، از مسلمانان با پیشینههای ملی و فرهنگی متنوع استقبال میکند. خطبههای جمعه آن به چندین زبان از جمله عربی، کرهای و انگلیسی ارائه میشود، که به عبادتکنندگان و نمازگزاران از جوامع مختلف اجازه میدهد تا پیام مذهبی را درک کنند و با آن ارتباط برقرار کنند.
سازمان اسلامی کره همچنین رویدادی با نام «جوانان منظم» را برگزار کرده است که شامل آموزشها و برنامههایی از جمله کلاسهای قرآنی، درسهایی درباره زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و کارگاههای آموزشی تعاملی میباشد. این ابتکارات هدفشان تقویت هویت اسلامی در میان نسلهای جوانتر و تشویق به مشارکت سازنده با جامعه کره است.
علاوه بر اینها، مسجد دورههای مقدماتی ماهانه درباره اسلام و احکام واجب ارائه میدهد که به باورهای اصلی، اعمال عبادی، تاریخ اسلامی، آموزش عملی در وضو و نماز و حفظ سورههای کوتاه قرآن میپردازد. برخی از شرکتکنندگان بعداً تصمیم میگیرند که در مراسم و جشنی که از سوی مسجد برگزار میشود، به اسلام گرویده و مسلمان شوند.