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مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای ۴ شهر استان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری بیان داشت: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه دزفول ۱۰۵، گتوند ۱۲۶، شوشتر ۱۱۰ و مسجدسلیمان ۱۰۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
وی افزود: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اهواز، کارون، شوش، خرمشهر، شادگان و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.