

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر از صدور سند کاداستر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای خزر در غرب مازندران خبر داد و گفت: با توجه به پسروی آب دریای کاسپین، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای نیز شناسایی و تثبیت شده است.

مهرداد خزایی‌پول افزود: ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در راستای حفاظت از حقوق بیت‌المال، بیش از ۲۰۰ نشانه ساحلی نیز نصب شده است.

او با بیان اینکه حریم قانونی دریا بر اساس تراز منفی ۲۴.۷۰ متر تعیین شده و هرگونه تصرف در این حریم فاقد وجاهت قانونی است، ادامه داد: صیانت از اراضی ساحلی از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی است.

او گفت: با توجه به پسروی آب دریای خزر و در پی پیگیری‌های انجام‌شده و پیشنهاد اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، با تصویب شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تثبیت اراضی شنی و ماسه‌ای در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر افزود: تاکنون بیش از ۷۰ هکتار از اراضی شنی و ماسه‌ای، علاوه بر اراضی حریم دریا، شناسایی شده و پس از تهیه نقشه و ثبت اطلاعات در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت آنها به نام دولت تثبیت شده است.

خزایی‌پول افزود: اجرای طرح‌های کاداستر، تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و نصب بنچ‌مارک‌ها، نقش مؤثری در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، حفاظت از انفال و مدیریت اصولی سواحل خواهد داشت.