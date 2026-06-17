به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، فرمانده انتظامی استان گلستان گفت:دستاورد های مرحله جدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در۷۲ ساعت اجرا در این نمایشگاه به نمایش در آمد.



سردار محمد سعید فاضل دادگر افزود: در این راستا با سارقان و مالخران،تهیه،توزیع و فروشندگان مواد مخدر،سلاح های غیر مجاز،کالاهای قاچاق و خودروهای هنجارشکن برخورد شد.

وی گفت : پلیس در قالب طرح های مختلف و ایجاد رضایت مندی عمومی قاطعانه در میدان است.

مهدی رزاقی نژاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز گفت:دستگاه قضایی در راستای برخورد با سارقان و دیگر مجرمان اغماض نخواهد کرد و رسیدگی به پرونده ها تا حصول نتیجه ادامه دارد.