معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از جهش سه برابری وصولی نیم درصد کتابخانه‌های عمومی لرستان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای استمرار این روند تأکید کرد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی لرستان با تأکید براینکه جنگ اخیر تنها یک تقابل نظامی نبود، گفت: دشمن در کنار حمله به زیرساخت‌ها، دانایی، آگاهی و هویت فرهنگی جامعه را نیز هدف قرار داده بود، اما کتابخانه‌های عمومی با استمرار خدمات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و بازسازی سریع مراکز آسیب‌دیده، نمونه‌ای موفق از جهاد فرهنگی و مقاومت اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

سعید پور علی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدا و به ویژه شهدای لرستان افزود: در جریان جنگ اخیر تعدادی از اعضای کتابخانه‌های عمومی نیز به شهادت رسیدند که یاد و نام آنان همواره ماندگار خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با قدردانی از مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و کارکنان این مجموعه گفت: اقدامات این اداره کل در طی جنگ اخیر، نمونه‌ای برجسته از یک حرکت جهادی و مسئولانه بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی مراکز فرهنگی در جریان حملات دشمن اظهار کرد: زمانی که ساختمانی از کتابخانه‌ها آسیب دید، کارکنان مجموعه با روحیه جهادی و بدون انتظار برای فرآیند‌های طولانی اداری، وارد عمل شدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط را برای بهره‌برداری مجدد فراهم کردند. این اقدام نشان داد که مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان از ظرفیت بالایی در مدیریت بحران و خدمت‌رسانی برخوردار است.

پورعلی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در کتابخانه‌های عمومی استان گفت: اجرای پویش «ایستاده برای ایران»، برنامه «شعرخوانی برای وطن»، طرح‌های کتاب‌رسانی، «نیمکت‌های آسمانی»، «باغ امین»، برنامه‌های کتابخانه‌گردی و تولید و پخش برنامه‌های معرفی کتاب از رسانه ملی، همگی نشان‌دهنده نشاط، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و پویایی در مجموعه کتابخانه‌های عمومی است.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری سهم نیم‌درصد شهرداری‌ها برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی گفت: در این زمینه پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شده و استانداری آمادگی دارد از ظرفیت فرمانداران، شورا‌های اسلامی شهر، کمیسیون‌های فرهنگی و دستگاه‌های نظارتی برای تحقق کامل این منابع استفاده کند.

وی اظهارداشت: افزایش سه برابری وصول نیم‌درصد شهرداری‌ها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هرجا هماهنگی و پیگیری بیشتری وجود داشته باشد، نتایج مطلوب‌تری حاصل خواهد شد. فرمانداران در شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند و استانداری نیز از این روند حمایت خواهد کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی لرستان نیز گفت: در طول جنگ رمضان فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان متوقف نشد و به جز چند روز تعطیلات نوروز و روز‌های ابتدایی پس از جنگ، همه کتابخانه‌ها از شنبه تا پنجشنبه فعال بودند و اکنون نیز کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در روز‌های جمعه به منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

الهام برنا با تشریح اقدامات فرهنگی انجام شده در این مدت گفت: اجرای پویش ایستاده برای ایران، برپایی ایستگاه فرهنگی در جایگاه بعثت خرم‌آباد، برگزاری محافل ادبی و شعرخوانی با موضوع وطن، ایثار و شهادت، اجرای برنامه مثبت کتاب، پویش نیمکت‌های آسمانی و طرح باغ امین از جمله برنامه‌های فرهنگی اجرا شده در ایام جنگ و پس از آن بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان افزود: با وجود تعطیلی موقت کتابخانه مرکزی، خدمات امانت کتاب متوقف نشد و برای نخستین بار طرح پیک کتاب اجرا شد تا کتاب‌های درخواستی اعضا به دست آنان برسد.

برنا با اشاره به اجرای طرح کتابخانه‌گردی گفت: این برنامه که از مصوبات جلسه قبل انجمن بود، در شهرستان‌های خرم‌آباد، دلفان، سلسله، پلدختر و بروجرد اجرا شد و با استقبال شهروندان همراه بود.

وی همچنین از ادامه اجرای طرح استفاده از ظرفیت آرای فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این طرح از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۱۱ رأی فرهنگی در این زمینه صادر شده است که از محل آن کتاب برای کتابخانه‌های عمومی خریداری می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان گفت: تاکنون ۱۸۰ میلیون تومان از محل این آرای فرهنگی وصول شده و سه پرونده دیگر نیز در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

برنا با اشاره به جذب منابع اهدایی برای کتابخانه‌ها افزود: پس از آخرین جلسه انجمن، حدود ۱۰ هزار جلد کتاب از طریق طرح نذر کتاب از تهران به لرستان ارسال شده است.

وی از آغاز پویش اهدانش برای جلب مشارکت مردمی در تجهیز کتابخانه‌ها خبر داد و گفت: این طرح برای ۱۳ کتابخانه تعریف شده تا خیران و علاقه‌مندان بتوانند به صورت شفاف و الکترونیکی در تأمین تجهیزات و کتاب مشارکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومی‌های استان برای معرفی و ترویج این پویش شد و افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد موجی از مشارکت فرهنگی در استان و توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای است.

تعیین تکلیف ساختمان معوض طرح کتابخانه پارک معلم خرم‌آباد، پیگیری اختصاص ساختمان جایگزین برای اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و وصول سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری‌ها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.