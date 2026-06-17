به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: پس از وقفه‌ای در انجام پرواز‌های این مسیر، پرواز‌های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» بار دیگر برقرار شده و از این پس مسافران و زائران بارگاه منور رضوی می‌توانند از این ظرفیت برای سفر بین بیرجند و مشهد مقدس استفاده کنند.

سیدی افزود: برقراری مجدد این مسیر هوایی گامی مهم در توسعه ارتباطات هوایی استان و تسهیل سفر زائران به مشهد مقدس است و امیدواریم با استقبال مسافران، شاهد تداوم و افزایش خدمات پروازی در این مسیر باشیم.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۹:۱۵ از مشهد به مقصد بیرجند انجام شده و ساعت ۱۰:۲۰ وارد فرودگاه بیرجند خواهد شد.

به گفته وی این پرواز ساعت ۱۱:۰۰ بیرجند را به مقصد مشهد ترک خواهد کرد.

سیدی گفت: همچنین پرواز روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۵ از مشهد به بیرجند انجام می‌شود و ساعت ۱۲:۰۰ وارد بیرجند خواهد شد و در ساعت ۱۲:۵۵ نیز این پرواز از بیرجند به مقصد مشهد برقرار خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از هواپیمای فوکر ۱۰۰ در این مسیر، گفت: متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیط از طریق دفاتر فروش هما، دفاتر خدمات مسافرتی، وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سایر سامانه‌های فروش بلیت اقدام کنند.