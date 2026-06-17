مرحله دوم طرح ملی پایش کمی و کیفی خاک‌های کشاورزی زون شمال‌غرب کشور با حضور مسئولان حوزه خاک ۵ استان و همچنین نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل آیین آغاز اجرای طرح ملی پایش کمی و کیفی خاک‌های کشاورزی زون شمال‌غرب کشور با حضور مسئولان حوزه خاک استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان و همچنین نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برگزار شد.

اسماعیل صالحی، معاون فنی و اجرایی دفتر امور خاک کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ماده ۸ قانون حفاظت از خاک اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است پایش مستمر کمی و کیفی خاک‌های کشاورزی کشور، به‌ویژه اراضی زراعی و باغی را به‌صورت نظام‌مند انجام دهد.

وی افزود: این طرح با هدف ارزیابی وضعیت خاک‌های کشاورزی، شناسایی محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، بررسی روند تغییرات کمی و کیفی خاک‌ها، بهره‌برداری از نتایج در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین تقویت امنیت غذایی کشور در حال اجرا است.

صالحی با بیان اینکه برنامه پایش خاک در قالب ۳۳۰۰ پایگاه مطالعاتی در سطح کشور طراحی شده است، تصریح کرد: با توجه به گستردگی اراضی کشاورزی، کشور به ۱۰ زون اگرو‌اکولوژیک تقسیم شده و اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای در این زون‌ها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون در چندین زون کشور به اجرا درآمده است. زون شمال‌غرب شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان، آخرین مرحله از اجرای این برنامه ملی به شمار می‌رود که در سال ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی شده است.

معاون فنی و اجرایی دفتر امور خاک کشاورزی همچنین هدف از برگزاری این کارگاه را تبیین دستورالعمل‌های فنی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای کیفیت اجرای عملیات میدانی و تشریح فرآیند نمونه‌برداری و ثبت اطلاعات عنوان کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان استانی، عملیات اجرایی این طرح در زون شمال‌غرب تا پایان سال جاری به اتمام برسد و نتایج حاصل از آن در تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی و مدیریت پایدار منابع خاک کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.