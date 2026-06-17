به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیران سلامت دانشگاه گفت: این خانواده ایثارگر با اهدای ۳۰۰ میلیون ریال، یاد و خاطره پدر جانباز خود را به خدمتی ماندگار در حوزه سلامت پیوند زدند و بار دیگر فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی را به تماشا گذاشتند.

ناصر تحقیقی افزود: بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی بقیه‌الله الاعظم (عج) از طرح‌های مهم درمانی در شمال استان اصفهان است و تکمیل آن می‌تواند پاسخگوی بخش مهمی از نیاز‌های سلامت مردم منطقه باشد.

وی از خیران و مردم نیک‌اندیش دعوت کرد برای مشارکت در ساخت بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) با این اداره تماس بگیرند