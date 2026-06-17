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فرزند جانباز سرافراز مرحوم علیاصغر عیاریپور هزینه نخستین سالگرد درگذشت پدر خود را برای مشارکت در ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) کاشان اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیران سلامت دانشگاه گفت: این خانواده ایثارگر با اهدای ۳۰۰ میلیون ریال، یاد و خاطره پدر جانباز خود را به خدمتی ماندگار در حوزه سلامت پیوند زدند و بار دیگر فرهنگ ایثار و نوعدوستی را به تماشا گذاشتند.
ناصر تحقیقی افزود: بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بقیهالله الاعظم (عج) از طرحهای مهم درمانی در شمال استان اصفهان است و تکمیل آن میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای سلامت مردم منطقه باشد.
وی از خیران و مردم نیکاندیش دعوت کرد برای مشارکت در ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) با این اداره تماس بگیرند