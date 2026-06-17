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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد هرگونه حذف مزایای جانبی بازنشستگان، بر لزوم اجرای کامل قانون متناسبسازی و پرداخت تمامی حقوق و مزایای قانونی این قشر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس با هرگونه حذف یا کاهش مزایای جانبی بازنشستگان مخالفت دارد و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت این حقوق است.
علی باباییکارنامی با اشاره به روند صدور احکام بازنشستگان افزود: احکام بازنشستگی هر سال بر اساس قوانین موجود و در چارچوب توافقات میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان صادر میشود و این روند امسال نیز مطابق ضوابط قانونی دنبال شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری دو موضوع مهم در حوزه بازنشستگان باید تعیین تکلیف میشد، گفت: اجرای مرحله پایانی قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال مصوبات شورای عالی کار در احکام بازنشستگی از جمله این موارد است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: موضوع دیگر مربوط به سایر مزایا از جمله حق عائلهمندی، حق اولاد و برخی پرداختهای جانبی است که متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
باباییکارنامی با اشاره به دغدغههای مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان کمبود منابع را به عنوان یکی از موانع اجرای کامل برخی تعهدات مطرح میکند، اما در اصل صدور و اجرای احکام بازنشستگان برای سال جاری مشکلی وجود ندارد و این احکام از ۲۷ خردادماه اجرایی شده است.
وی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای کامل قانون متناسبسازی و همچنین پرداخت تمامی مزایای قانونی بازنشستگان تأکید دارد و انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای بازنشستگی با تعامل و هماهنگی، زمینه اجرای کامل این حقوق را فراهم کنند.
این نماینده مجلس همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با توجه به رویکرد عدالتمحور دولت، مطالبات قانونی بازنشستگان را با جدیت پیگیری کند.
باباییکارنامی با اشاره به سابقه پرداخت مزایای جانبی به بازنشستگان افزود: پرداخت این مزایا طی سالهای طولانی به یک حق مکتسبه تبدیل شده و قطع یا حذف آن بدون پشتوانه قانونی و بهصورت ناگهانی قابل پذیرش نیست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رایزنیهای انجامشده میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی، موضوع پرداخت سایر مزایا به نتیجه برسد و حقوق و مزایای بازنشستگان به طور کامل تأمین شود.