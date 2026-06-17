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رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: بیتوجهی به ملاحظات زیستمحیطی در اجرای طرحهای توسعهای، به تشدید بحرانهایی مانند کمآبی، فرونشست زمین و آلودگی منجر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات زیستمحیطی در برنامههای توسعهای کشور گفت: توسعهای که بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای محیطزیستی انجام شود، پیامدهایی مانند کمبود منابع آب، فرونشست زمین و افزایش آلودگیها را به دنبال خواهد داشت و کیفیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی، توسعه پایدار را رویکرد اصلی دولت چهاردهم دانست و افزود: فعالیتهای صنعتی و کشاورزی باید متناسب با توان اکولوژیک و منابع طبیعی هر منطقه برنامهریزی شود.
انصاری با اشاره به استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب کشور، این موضوع را از عوامل تشدیدکننده بحران آب و فرونشست زمین عنوان کرد و بر ضرورت اصلاح الگوی توسعه تأکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاههای ارزشمند کشور را نیازمند مشارکت مردم و جوامع محلی دانست و گفت: صیانت از محیطزیست تنها وظیفه یک دستگاه نیست و بدون همراهی عمومی محقق نخواهد شد.
در این دیدار، نماینده ولیفقیه در استان زنجان نیز فرهنگسازی، هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مردمی را از مهمترین راهکارهای حل چالشهای محیطزیستی کشور برشمرد.