به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی سیرجان گفت: با وقوع مواردی سرقت طلاجات به صورت زورگیری و تهدید از بانوان مسن و کم توان در نقاط مختلف شهر، ماموران پلیس آگاهی با پیگیری‌های تخصصی خود ۲ متهم مرتبط با این سرقت‌ها را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ "رمضان نژاد" افزود: این ۲ متهم در مواجهه با مدارک موجود به ۳ مورد زورگیری طلا و جواهرات از زنان مسن و کم توان اعتراف و برخی اقلام مسروقه نیز از آنان کشف و تحویل مالباختگان شد.