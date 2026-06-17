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دومین جلسه برنامهریزی چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو با حضور اعضای شورای راهبری برگزار و در ان بر تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست پیشنویس سند درخواست پیشنهاد (RFP) بررسی شد تا مسیر برای میزبانی شایسته استانهای متقاضی و دستیابی به افقهای اقتصادی صنعت گردشگری سلامت هموار شود.
مقرر شد پس از دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای راهبری، نسخه نهایی این سند تدوین و جهت اعلام آمادگی استانهای متقاضی میزبانی، به سراسر کشور ابلاغ شود.
چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۵ با هدف تبدیل شدن به مهمترین پلتفرم منطقهای همکاری، تجارت، سرمایهگذاری، انتقال دانش، استانداردسازی خدمات و توسعه بازار گردشگری سلامت در منطقه اکو برگزار خواهد شد.
این رویداد در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به درآمد ۶ میلیارد یورویی از محل گردشگری سلامت طی افق پنجساله طراحی شده است. توسعه بازارهای هدف، ایجاد شبکههای پایدار ارجاع بیمار، ارتقای کیفیت و استانداردهای خدمات، توسعه همکاریهای منطقهای، جذب سرمایهگذاری و تقویت سازوکارهای حکمرانی و هماهنگی ملی از مهمترین محورهای مورد توجه در این رویداد بینالمللی خواهد بود.
دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت کشور اعلام کرد فرآیند انتخاب شهر میزبان این رویداد پس از نهایی شدن اسناد و دریافت پیشنهادهای استانهای متقاضی، در چارچوب شاخصها و الزامات تعیینشده انجام خواهد شد•