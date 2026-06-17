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عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند از کشف و نامگذاری چهار گونه جدید از بندپایان و کنهها در تحقیقات مشترک علمی خبر داد؛ یافتههایی که نتایج آن در سه مجله علمی معتبر بینالمللی در آلمان، ایران و استرالیا منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، از شناسایی و نامگذاری چهار گونه جدید از بندپایان و عنکبوتماننده در پژوهشهای علمی خبر داد.
دکتر جواد نوعی افزود: در جریان بررسی گونههای بندپایان و عنکبوتمانندها در استان سیستان و بلوچستان و در قالب پایاننامه دوره دکتری دانشگاه زابل، دو گونه جدید از زیررده کنهها از جنسهای Perumaropta و Hexathrombium شناسایی و توصیف شد. این گونهها به افتخار مناطق محل کشف در استان سیستان و بلوچستان، با نامهای Perumaropta sibsuranensis Haddadi & Noei, ۲۰۲۵ و Hexathrombium osheydaensis Haddadi & Noei, ۲۰۲۶ نامگذاری شدند.
وی گفت: جنس این گونهها پیش از این هیچگاه از ایران گزارش نشده بود و نمونههای آنها به صورت انگل بیرونی از میزبانهایی که جزو آفات کشاورزی محسوب میشوند از استان سیستان و بلوچستان جمعآوری، شناسایی و توصیف شدهاند.
عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت: در ادامه این پژوهشها، گونه جدید دیگری از جنس Leptus نیز شناسایی و به افتخار دکتر علیرضا صبوری، استاد و پیشکسوت گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی کرج در دانشگاه تهران، با نام Leptus (Amaroptus) saboorii Haddadi & Noei, ۲۰۲۵ نامگذاری و منتشر شد. گفتنی است این رساله با راهنمایی دکتر سارا رامرودی و مشاوره دکتر احسان رخشانی از دانشگاه زابل و دکتر جواد نوعی از دانشگاه بیرجند انجام شده است.
نوعی همچنین از کشف گونه جدید دیگری در ادامه مطالعات بینالمللی خبر داد و گفت: گونه Paraphanolophus mexicoensis Noei & Šundić, ۲۰۲۶ از کشور مکزیک جمعآوری، شناسایی و توصیف شده و بر اساس محل جمعآوری، به نام این کشور نامگذاری شده است.
به گفته وی، گونههای کشفشده از جمله دشمنان طبیعی آفات کشاورزی به شمار میروند و شناخت آنها میتواند در توسعه روشهای مدیریت زیستی آفات و کشاورزی پایدار نقش مؤثری ایفا کند.
عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با اشاره به انتشار نتایج این تحقیقات افزود: دستاوردهای حاصل از این پژوهشها در قالب چهار مقاله علمی در مجلات معتبر بینالمللی Biologia**، **Persian Journal of Acarology و Systematic and Applied Acarology در کشورهای ایران، آلمان و استرالیا منتشر شده است.
این موفقیت علمی، گامی ارزشمند در گسترش دانش تنوع زیستی و شناخت دشمنان طبیعی آفات کشاورزی به شمار میرود.