رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، توسعه برنامه‌های پرورشی و توجه ویژه به نیاز‌های دانش‌آموزان استثنایی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور است.

همدلی و تلاش کارکنان، عامل ارتقای خدمات به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است

همدلی و تلاش کارکنان، عامل ارتقای خدمات به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است

به گزارش خبرگزای صداوسیما، سالار قاسمی در نشست تخصصی با کارکنان آموزش و پرورش استثنایی و شورای اداری آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان جنوبی با اشاره به روحیه همدلی، همکاری و هم‌افزایی در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی استان اظهار کرد: وجود کارکنان متعهد و باانگیزه، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، تربیتی و توانبخشی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان افزود: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، توسعه برنامه‌های پرورشی و توجه ویژه به نیاز‌های دانش‌آموزان استثنایی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور است.

وی تأکید کرد: نگاه حاکم بر برنامه‌های سازمان، مبتنی بر نظام تعلیم و تربیت چندبعدی و تخصصی است تا بتوان پاسخگوی نیاز‌های متنوع دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه بود.

در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خدمت در آموزش و پرورش استثنایی را از ارزشمندترین عرصه‌های خدمت در نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار داشت: کارکنان آموزش و پرورش استثنایی با عشق، تعهد و مسئولیت‌پذیری در مسیر رشد و توانمندسازی دانش‌آموزان گام برمی‌دارند و این خدمت از برترین عبادات به شمار می‌رود.

مهدی مرتضوی همچنین با اشاره به دستاورد‌های آموزش و پرورش استثنایی استان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان این حوزه تاکنون افتخارات ارزشمندی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی کسب کرده‌اند که مایه افتخار نظام تعلیم و تربیت استان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی نیز در این نشست با قدردانی از حضور معاون وزیر در استان، گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها، دستاورد‌ها و افتخارات مجموعه آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی ارائه کرد.