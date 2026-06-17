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سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه گفت : ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای سه طرح در شهرستان روانسر تصویب و اعتبار لازم جهت اجرای آنان تخصیص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کیومرث اعظمی به منظور پیگیری مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی به منطقه اورامانات از شهرستان روانسر بازدید کرد.
اعظمی گفت: به دنبال سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهرستان روانسر و پاوه در سال ۱۴۰۴ و تصویب طرحهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری و زیر ساختها و با پیگیریهای نماینده محترم مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، فرماندار روانسر و ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه، مبلغ ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای سه طرح در شهرستان روانسر تصویب و اعتبار لازم جهت اجرای آنان تخصیص داده شد.
او تصریح کرد: از جمله این طرحها تقویت زیرساختهای مسیر گردشگری جاده شبانکاره است که با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال پیمانسپاری شده و در فاز اول حدود ۸۰۰ متر از مسیر آسفالت میشود.
اعظمی با بیان اینکه در فاز بعدی روکش آسفالت مابقی مسیر تکمیل و همچنین روشنایی مسیر به طول ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، افزود: در مسیر مذکور حدود شش واحد گردشگری فعال و در حال ارائه خدمات به گردشگران هستند.
او گفت: همچنین برای تکمیل فاز دوم دو طرح بازارچه دائم صنایعدستی و گوردخمه روانسر نیز مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده و هم اکنون پیمانکار در حال اجرای طرحهای مذکور است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه تاکید کرد: پروژههای مذکور پیمان سپاری شدهاند و تا پایان سال مالی یعنی شهریورماه امسال به اتمام میرسند.