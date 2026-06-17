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همزمان با هفته جهاد کشاورزی، باسکول ۶۰ تنی و فروشگاه عرضه مواد غذایی شهدای عشایر متعلق به شرکت تعاونی عشایری شهید شعبانی در شهرستان شیروان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با هفته جهاد کشاورزی، باسکول ۶۰ تنی و فروشگاه عرضه مواد غذایی شهدای عشایر متعلق به شرکت تعاونی عشایری شهید شعبانی با اعتباری بالغ بر ۸.۵ میلیارد تومان در شهرستان شیروان به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی در آیین افتتاح این طرحها گفت: این دو طرح با سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسط شرکت تعاونی شهید شعبانی اجرا شده و بیش از سه هزار خانوار عشایری شهرستان شیروان از خدمات آن بهرهمند خواهند شد.
میثم وحیدی افزود: یکی از نیازهای اساسی جامعه عشایری در زمان دریافت نهادههای دامی، وجود باسکول استاندارد برای تسهیل فرآیند حمل و بارگیری بود که با راه اندازی باسکول ۶۰ تنی در این مجموعه، این نیاز برطرف شده است.
وی افزود: سال گذشته ۳۷ هزار تن نهاده دامی در سطح استان میان عشایر توزیع شد که بیش از ۲۴ هزار تن آن توسط شرکت تعاونی شهید شعبانی در شهرستان شیروان توزیع شده است و احداث این باسکول نقش مهمی در تسریع خدماترسانی به بهرهبرداران عشایری خواهد داشت.
مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی با اشاره به افتتاح فروشگاه عرضه مواد غذایی شهدای عشایر گفت: یکی از دغدغههای جامعه عشایری، دسترسی آسان به اقلام مورد نیاز خانوار هنگام مراجعه برای دریافت آرد و نهادههای دامی بود که با راهاندازی این فروشگاه، امکان تأمین متمرکز کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و سایر اقلام مصرفی خانوار فراهم شده است.
وحیدی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این مجموعه، عشایر میتوانند ضمن دریافت نهادهها و سهمیه آرد خود، سایر مایحتاج ضروری را نیز در همان محل تهیه کنند و بدون مراجعه به نقاط مختلف شهر، در زمان و هزینههای خود صرفهجویی کنند.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای خدماتی و رفاهی برای جامعه عشایری، زمینهساز افزایش رضایتمندی، تسهیل فعالیتهای تولیدی و تقویت نقش عشایر در تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود.