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۳۰۰ بسته معیشتی بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در شهرستان نجف آباد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نجفآباد، با اشاره به مساعدت خیراندیشانه مردم در راستای فعالیتهای قرارگاه ایران همدل، گفت: همزمان با آغاز ماه محرم و برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ۳۰۰ بسته معیشتی شامل برنج، روغن، حبوبات، رب، سویا و ماکارونی توزیع شد.
غلامحسین رستمیافزود: برای تهیه این اقلام بیش از یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان هزینه شده است.