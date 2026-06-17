به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نجف‌آباد، با اشاره به مساعدت خیراندیشانه مردم در راستای فعالیت‌های قرارگاه ایران همدل، گفت: همزمان با آغاز ماه محرم و برای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ۳۰۰ بسته معیشتی شامل برنج، روغن، حبوبات، رب، سویا و ماکارونی توزیع شد.

غلامحسین رستمیافزود: برای تهیه این اقلام بیش از یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان هزینه شده است.