تیم ملی فوتبال اتریش در نخستین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اردن به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز با برگزاری دومین دیدار از گروه J پیگیری شد و تیم ملی فوتبال اتریش مقابل تیم ملی اردن با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید. این دیدار در ورزشگاه خلیج سان‌فرانسیسکو با قضاوت داهان بیدا برگزار شد.





در دقیقه ۲۰ بازیکنان اتریش حرکتی را آغاز کردند و اشمید با ضربه‌ای زیبا و فنی از پشت محوطه جریمه اتریش را پیش انداخت.

در نیمه دوم این دیدار علی علوان توپ برگشتی توسط مدافعان اردن را در حرکتی انفرادی و در دقیقه ۵۱ به گل تبدیل کرد و کار را به‌تساوی رساند.

در نیمه دوم و در دقیقه ۷۵ بازیکنان اتریش صاحب یک ضربه کرنر شدند و یازان العرب به‌اشتباه دروازه اردن را باز کرد تا یک گل به خودی دیگر در جام جهانی به ثمر برسد.

در دقیقه ۹۰+۱۱ پاس رو به بیرون بازیکنان اتریش به درتس مدافع اردن برخورد کرد و داور پس از بررسی صحنه برای اتریش پنالتی اعلام کرد و مارکو آرناتوویچ این پنالتی را به گل تبدیل کرد.

تیم ملی فوتبال اتریش با این برد ۳ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آرژانتین، در رده دوم گروه J قرار گرفت. در دیگر مسابقه این گروه تیم آرژانتین بامداد امروز ۳ بر صفر الجزایر را شکست داده بود.

نکته جالب اینکه دیدار، نخستین تقابل رسمی دو تیم در تاریخ فوتبال ملی بود و پیش‌ از این تیم های ملی اردن و اتریش هرگز در هیچ مسابقه رسمی یا دوستانه‌ای مقابل یکدیگر قرار نگرفته بودند.