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صنایع دستی، هویت تمدنی و زبان گویای هنر ایرانی-اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز ملی صنایع دستی با تاکید بر جایگاه بیبدیل این استان در عرصه جهانی گفت: صنایع دستی، هویت تمدنی اصفهان و زبان گویای هنر فاخر ایرانی و اسلامی است که به عنوان سفیر فرهنگی، اصالت این مرز و بوم را به دنیا صادر میکند.
مهدی جمالینژاد افزود: اصفهان یک «موزه زنده» و پویاست و کمتر نقطهای در جهان وجود دارد که همانند این جهانشهر، در پنج یا شش دوره تاریخی پایتخت کشور بوده و چنین میراث ملموس و ناملموسی را در خود جای داده باشد.
استاندار اصفهان با یادآوری دوران مسئولیت خود در شهرداری اصفهان و کسب دو عنوان جهانی «شهر خلاق» و «شهر جهانی صنایع دستی» در سالهای ۹۴ و ۹۵ تاکید کرد: عناوین بینالمللی چیزی به اصفهان اضافه نکرد، بلکه این اصفهان بود که از گذشتههای دور با تکیه بر معماری فاخر، میدان خلاق حضرت امام (ره)، بازار قیصریه و مساجد بینظیرش، به این عناوین هویت بخشید.
وی کارگاههای صنایع دستی را «دانشگاههای مهارت، نوآوری و غیرت هنری» خواند و افزود: حمایت از هنرمندان صنایع دستی، سرمایهگذاری هوشمندانه برای آینده شغلی فرزندان این مرز و بوم و احیای عزت و استقلال فرهنگی اصفهان است. ما با پشتیبانی از این قشر دلسوز میتوانیم زنجیره صادرات فرهنگ اصیل ایرانی را در سراسر جهان تقویت کنیم.
مهدی جمالینژاد با اشاره به پشت سر گذاشتن شرایط سخت اقتصادی و تحولات منطقهای، از صعود و اوجگیری مجدد صنعت گردشگری خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای اقامتی با سرعت در حال انجام است؛ به طوری که هفته گذشته یک هتل پنج ستاره افتتاح شد و فردا هتل پنج ستاره دیگری به بهرهبرداری میرسد و طی هفتههای آتی نیز چند هتل جدید به ظرفیت گردشگری استان اضافه خواهد شد.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید ویژه از خدمات مریم جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وی را اسطورهای دلسوز و فارغ از جریانهای سیاسی و اقتصادی دانست و افزود: ایشان به معنای واقعی یک «فرمانده دیپلماسی هنری، فرهنگی و معنوی» بودند که برای گشودن بازارهای جهانی و سفارتخانهها به روی صنایع دستی اصفهان شبانهروز تلاش کردند.
در پایان این آیین، به پاس سالها تلاش بیوقفه، دلسوزی و خدمات ارزنده در مسیر ارتقای جایگاه هنرمندان، استاندار اصفهان از زحمات مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور ویژه تجلیل شد.