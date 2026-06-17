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حجتالاسلام والمسلمین الهنور کریمیتبار در دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم آبدانان گفت: خانوادههای شهدا باغبانانی هستند که گلهای ایثار، پرورش دادهاند و آنها را تقدیم گلستان انقلاب کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دیدار نماینده ولیفقیه در استان با خانوادههای معظم شهدا؛ ضمن قدردانی از شکیبایی و استقامت آنها، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی همه مدیون خون پاک شهدا هستیم و باید قدردان خانوادههای آنان باشیم.
وی در پایان با اشاره به نقش صدا و سیما در پیشبرد اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی ایران؛ از این رسانه به خاطر تلاش در ماندگاری جلوههای ایثار قدردانی کرد.
شهرستان آبدانان، ۶ شهید گرانقدر را در جنگ تحمیلی سوم، تقدیم نظام و آرمانهای آن کرده است.