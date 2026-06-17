با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش پراکنده در طی روز پنجشنبه هفته جاری، هواشناسی کشاورزی توصیه هایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، توصیه‌هایی هواشناسی کشاورزی استان همدان به شرح ذیل است.

۱. احتیاط در انجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی باغات و مزارع

۲. تنظیم دور آبیاری و انجام آبیاری باغات با روش‌های نوین و در ساعات شب و خنک روز

۳. کاهش شدت نور ورودی به گلخانه‌ها با مِل پاشی و نصب توری سایبان روی پوشش پلاستیکی گلخانه‌ها

۴. مبارزه با سفیدک سطحی درختان انگور و آفت نسل دوم کرم خوشه خوار انگور با استفاده از تله‌های فرمونی در ساعات بدون باد و خنک روز

۵. لزوم ایجاد سایبان برای کندو‌ها و یا انتقال کندو‌ها به زیر سایه درختان با توجه به روند افزایش دمای هوا

۶. کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبار‌ها با توجه به روند افزایش دمای هوا

۷. تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در دامداری‌ها به منظور حفاظت از دام‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها

۸. ضرورت انجام آبیاری منظم مزارع گندم و جو آبی در طی مرحله‌ی پر شدن دانه با توجه به افزایش دمای هوا

۹. اطمینان از استحکام سازه و بسته بودن دریچه‌های سقفی گلخانه‌ها در مقابل وزش باد شدید در طی روز پنج شنبه هفته جاری

