به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با گذشت ۱۰۸ شب مردم همچنان با حضور در تجمعات شبانه پای کار انقلاب و ایران ایستاده‌اند.

در تجمعات شب گذشته، که همزمان با آغاز عزای سید وسالار شهیدان بود مردم شهرستان‌های استان با بیان اهداف قیام امام حسین (ع) واینکه امام حسین به ما یاد داد که زیر بار لذت نرویم باردیگر بی اعتمادی خود نسبت به دشمن را اعلام کردند. مردم خواستار آن شدند که اگر این بار دشمن دست به فریب کاری زد وآتش بس را نقض کرد باید با قدرت دو چندان پاسخ او را داد و از حقوق ملت ایران با تمام توان دفاع کرد.