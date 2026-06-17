همزمان با فرارسیدن ماه محرم در مهاباد، دلدادگان اهل بیت پیامبر (ص)، در سوگ سید شهیدان اهل بهشت سوگواری و عزاداری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، عاشقان و ارادتمندان خاندان نبی با برافراشته شدن پرچم عزای سرور و سالار شهیدان، در مسجد امام حسین (ع) و مسجد تیپ ۳۶۴ شهید نصیر زاده ارتش در مهاباد به سر و سینه می‌زنند و عزاداری می‌کنند.

ارادتمندانی که پیام ماه محرم و مکتب امام حسین (ع) را ایستادن پای حق و سرخم نکردن مقابل ظالم می‌دانند.

با جنایات اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی، موجی از اتحاد، همدلی و همبستگی در میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته که این وحدت در مجالس ماه محرم نیز به‌روشنی نمایان است.