مراسم تشییع پیکر استاد بهروز رضوی با حضور جمعی از هنرمندان، گویندگان رادیو و مدیران سازمان صدا و سیما از جمله معاون صدا در مسجد بلال صدا وسیما برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم گویندگان پیشکسوت رادیو، عذرا وکیلی و داوود حیدری از تجربه کار با این هنرمند گفتند و از اخلاق نیکو آن یاد کردند.

حسین پاکدل، عاطفه رضوی، مجید مظفری و فرزاد حسنی، از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

پیکر زنده یاد بهروز رضوی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران خاکسپاری می شود.