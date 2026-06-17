به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ۱۲ طرح کشاورزی در شهرستان های شهرضا و بوئین میاندشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت: برای بهره برداری از این طرح‌ها شامل ۲ طرح دامپروری گاوداری شیری با ۳۰۰ راس دام و ۵ طرح پرواربندی گوسفند و یک گلخانه بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

حسینعلی اباذری افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال ۱۷۰ نفر فراهم شد.

همچنین چهار طرح کشاورزی به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال در بویین میاندشت شامل گلخانه سبزی وصیفی به وسعت ۵۶۰۰ مترمربع، نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی ومرمت بازسازی دورشته قنات در روستا‌های تیرکرت و ازناوله (aznaveleh) افتتاح شد.