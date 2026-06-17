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تفاهمنامهای سهجانبه میان منابع طبیعی، استانداری قم و شرکت ملی نفت امضا شده که براساس آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی سه سال برای اجرای طرحهای بیابانزدایی در نواران واقع در شرق استان اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مرتضی داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم از شناسایی کانونهای بحرانی گردوغبار در شرق استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین مطالعات انجامشده، حدود ۲۹۰ هزار هکتار از مناطق بیابانی حاشیه شرقی استان قم شناسایی شده که دو کانون حسینآباد میشمست و گرمسار را به یکدیگر متصل میکند.
وی افزود: مهمترین و بحرانیترین بخش این محدوده در منطقه نواران قرار دارد که در سطحی بالغ بر ۵۲ هزار هکتار شناسایی شده و مطالعات لازم برای اجرای عملیات بیابانزدایی در آن انجام شده است. این منطقه به عنوان کانون اصلی بحران گردوغبار در استان شناخته میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: در سال گذشته عملیات اجرایی نهالکاری در سطح یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان انجام شد که ۵۰۰ هکتار آن در منطقه حسینآباد میشمست و مابقی در منطقه نواران اجرا شد.
همچنین با تخصیص حدود 50 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان جنگلها در قالب طرح محرومیتزدایی، حدود ۱۴۲ هزار اصله نهال در سطح ۶۵۰ هکتار از اراضی نواران کاشته شد.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای صورتگرفته، توسعه این اقدامات در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد. اعتبار محرومیتزدایی امسال نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد موافقت قرار گرفته و پیشبینی میشود تخصیص آن تا هفته آینده انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم از انعقاد تفاهمنامهای سهجانبه میان ادارهکل منابع طبیعی، استانداری قم و شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی شرکت ملی نفت طی سه سال برای اجرای طرحهای بیابانزدایی در منطقه نواران اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات تکمیلی و اقدامات اجرایی این طرح تا ابتدای مهرماه انجام خواهد شد و پیشبینی میشود عملیات کاشت نهال با استفاده از اعتبار پیشبینیشده از مهرماه امسال در منطقه نواران آغاز شود.