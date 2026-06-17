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تجمع ملت عاشورایی در سراسر ایران

مردم ایران دیشب هم در اجتماعات پر شور خود در خیابان ها، بر تداوم ایستادگی و مقاومت در میدان و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب تا پیروزی نهایی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۰:۰۳
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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