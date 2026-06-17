به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت اجرایی پروژه و امکان‌سنجی بهره‌برداری مرحله بندی‌شده از خطوط حومه‌ای در مسیر تهران تا گرمسار انجام شد.

در جریان این بازدید، معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن ضمن بررسی میدانی بخش‌های مختلف پروژه، بر تسریع روند اجرایی و فراهم‌سازی شرایط لازم برای بهره‌برداری مرحله‌ای از این مسیر تأکید کرد.

وحید علی قارداشی مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی، غلامحسین ولدی سرپرست راه‌آهن تهران و جمعی از عوامل اجرایی پروژه نیز در این بازدید حضور داشتند و گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

پروژه احداث خطوط قطارهای حومه‌ای تهران-پیشوا-گرمسار از طرح‌های مهم توسعه حمل‌ونقل ریلی در حومه پایتخت به شمار می‌رود که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جابجایی مسافران در این محور افزایش یافته و دسترسی ریلی شهرهای پیرامونی تهران بهبود خواهد یافت.