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مدیر جهاد کشاورزی مهریز: این شهرستان با تولید و عرضه سالانه ۱۰ میلیون اصله نهال، رتبه نخست کشور را در این زمینه بدست آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسلم زارع در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری طرح نوسازی باغات گردوی شهرستان در سطح سه و نیم هکتار اجرا شد و با استفاده از پیوندهای سرشاخه، اصلاح و بهسازی باغات در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به جایگاه مهریز در تولید نهال افزود: شهرستان مهریز قطب تولید نهال کشور است و سالانه حدود ۱۰ میلیون اصله نهال در این شهرستان تولید و به سراسر کشور عرضه میشود. همچنین نظارت مستمر بر تولید و توزیع نهالهای سالم و عاری از بیماری انجام میشود تا نهالهای باکیفیت در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی مهریز ادامه داد: نظارت بر مزارع گندم و مبارزه با آفات، پایش فنی گلخانهها، پیگیری جذب تسهیلات احداث گلخانههای سبزی و صیفی و برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی در گلخانهها از دیگر فعالیتهای این مدیریت به شمار میرود.
وی با اشاره به حمایت از بخش دامپروری شهرستان افزود: پرداخت تسهیلات پرواربندی، توزیع خوراک دام میان دامداران و عشایر و تأمین نهادههای مورد نیاز با هدف حفظ پایداری تولید در واحدهای دامداری انجام شده است.
زارع همچنین از پرداخت ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد تراکتورهای شهرستان پلاکگذاری شدهاند که اقدامی مهم در ساماندهی ماشینآلات کشاورزی محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه امور اراضی اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته ۴۷۳ مورد نظارت بر اراضی واگذار شده انجام شد، ۱۲۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و متوقف شد، ۶۶ پرونده تخلف به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی ارجاع شد و برای ۳۳ مورد نیز شکایت قضایی تنظیم شد.
مدیر جهاد کشاورزی مهریز با اشاره به موافقت با صدور ۶۸۴ فقره سند اراضی کشاورزی گفت: در حوزه ترویج و آموزش نیز ۹۸۰ نفر از بهرهبرداران در دورههای آموزشی مختلف شرکت کردند و ۸۷ نفر از زنان روستایی و عشایری آموزشهای تخصصی دریافت کردند.
زارع افزود: مهریز دارای ۴۸۲ رشته قنات، بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ بهرهبردار، ۲۰۸ حلقه چاه کشاورزی و حدود چهار هزار هکتار اراضی مجهز به سامانههای نوین آبیاری است.
وی خاطرنشان ساخت: در شهرستان مهریز ۹۵ هزار رأس دام سبک، ۲۵ هزار رأس دام سنگین، ۶۷ واحد مرغ گوشتی فعال، ۶ واحد مرغ تخمگذار و ۱۱ واحد پرورش شتر وجود دارد و سالانه حدود سه هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز، ۹ هزار و ۷۰۰ تن گوشت مرغ و ۲۷ هزار تن تخممرغ تولید میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مهریز همچنین از فعالیت حدود ۱۵۰ هکتار گلخانه در شهرستان خبر داد و گفت: سالانه ۴۵ هزار تن محصولات گلخانهای در مهریز تولید میشود و این شهرستان از نظر سطح گلخانهای رتبه سوم استان را در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه سطح باغات شهرستان حدود ۱۰ هزار هکتار است، بیان داشت: از این میزان، هشت هزار و ۳۰۰ هکتار به باغات پسته اختصاص دارد و سالانه حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن پسته در شهرستان تولید میشود که مهریز را در زمره مناطق مهم تولید این محصول قرار داده است.
زارع در پایان با اشاره به موفقیتهای ملی بهرهبرداران شهرستان گفت: سال گذشته دو بهرهبردار نمونه ملی از شهرستان مهریز معرفی و توسط مسئولان کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند که نشاندهنده ظرفیتهای بالای بخش کشاورزی این شهرستان است.